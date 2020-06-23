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Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

23.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В школьных лагерях Минской области отдохнут более 22 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

Будут открыты четыре смены. Отдых стараются делать полезным и интересным. Только в Дзержинском районе создано 25 спортивно-оздоровительных и трудовых лагерей. Здесь отдохнут более 500 детей.

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

Резьба по дереву и программирование. Как проводят время дети в школьных лагерях Дзержинского района

Чем занимаются школьники на каникулах, смотрите в видеоматериале Юлии Минич.

Люди в материале: Юлия Минич

 
 
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Новости Беларуси. В школьных лагерях Минской области отдохнут более 22 тысяч детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Будут открыты четыре смены. Отдых...
 
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