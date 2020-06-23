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Задержанных на акциях солидарности журналиста и трех горожан в Бобруйске и Могилеве осудили на сутки
Источник материала: Tut.by
В Могилеве и Бобруйске 22 июня прошли суды над задержанными 19 июня на акциях солидарности. По данным правозащитников, в этот день было задержано около двух десятков человек. Большинство из них в течение нескольких часов отпустили. В Могилеве в понедельник судили активиста инициативной группы Светланы Тихановской. В Бобруйске — трех человек, в том числе журналиста.
В Могилеве 19 июня был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Александр Спиридонов. Причем его задержали первым — примерно в 19.55. В это время к столу для сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую выстроилось около ста человек. Очередь растянулась примерно на 500 метров.
Очевидцы
После в Могилеве были еще задержания, в том числе журналистов, но всех отпустили — кроме Спиридонова. Его признали виновным в организации несанкционированного мероприятия. Как рассказал правозащитник Борис Бухель, суд посчитал, что Спиридонов накануне 19 июня выкладывал в Сети призывы прийти к торговому центру «Атриум» и участвовать в мероприятии. Сам Спиридонов об этом рассказал в РОВД после задержания — судья зачитала его показания на процессе. А на слушании Александр свою вину отрицал .
Однако суд принял решение наказать его 15-ю сутками ареста.
В Бобруйске по 10 суток ареста получили Илья Власов, Владимир Михолап и Сергей Латинский. Их также задержали 19 июня в Бобруйске, где прошла акция солидарности с задержанными претендентом в кандидаты на пост президента Виктором Бабарико и командой Youtube-канала «Страна для жизни», в том числе Сергеем Тихановским.
Не было ни лозунгов, ни политической символики, однако милиция сочла происходящее «несанкционированным массовым мероприятием». Около десяти бобруйчан были задержаны. Среди них и журналисты супруги — Алеся и Сергей Латинские,
Алеся Латинская, журналистка портала bobr.by, работала на месте акции по заданию редакции. Как и ее супруг Сергей — журналист и наблюдатель Белорусского Хельсинкского комитета, зарегистрированного в избирательной комиссии Ленинского района Бобруйска.
По словам Алеси, ее доставили в УВД Бобруйского горисполкома и во время досмотра принудили полностью раздеться.
— Меня отвели в комнату личного досмотра. Там со мной были две женщины-милиционера. Они приказали снять сарафан, бюстгальтер и даже трусы. Несколько секунд смотрели на меня, потом сказали одеваться. Перед этим предупредили, что любое несогласие с приказами будет трактоваться как неподчинение законным требованиям сотрудников милиции, — приводят слова Алеси на
Алесю отпустили после составления протокола опроса. Отпустили и других задержанных — кроме Ильи Власова, Владимира Михолапа и Сергея Латинского. В отношении них составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. В СИЗО они пробыли все выходные до дня суда, 22 июня.
Задержанные свою вину не признали. Михолап и Власов заявили, что просто находились в месте проведения «живой цепи», Латинский — что выполнял редакционное задание. Статус журналиста, по словам Сергея, подтверждало и редакционное удостоверение в виде бейджа.
— Как журналист я освещал сбор подписей, а когда увидел, что люди не расходятся, тоже решил задержаться — узнать что будет дальше, — сказал на суде Латинский.
Суд признал всех троих виновным и на основании ч.1 ст. 23.34 КоАП приговорил каждого к 10 суткам административного ареста. Время пребывания в СИЗО в срок им зачтут.
При этом отбывать наказание сразу из зала суда забрали лишь Власова — у Михолапа и Латинского зафиксировали температуру выше 37 градусов, они пока дома, но наказание отбудут позже.
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Задержанных на акциях солидарности журналиста и трех горожан в Бобруйске и Могилеве осудили на сутки
Суды признали их виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях.
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