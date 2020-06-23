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Задержанных на акциях солидарности журналиста и трех горожан в Бобруйске и Могилеве осудили на сутки

23.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве и Бобруйске 22 июня прошли суды над задержанными 19 июня на акциях солидарности. По данным правозащитников, в этот день было задержано около двух десятков человек. Большинство из них в течение нескольких часов отпустили. В Могилеве в понедельник судили активиста инициативной группы Светланы Тихановской. В Бобруйске — трех человек, в том числе журналиста.


Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»

В Могилеве 19 июня был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Александр Спиридонов. Причем его задержали первым — примерно в 19.55. В это время к столу для сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую выстроилось около ста человек. Очередь растянулась примерно на 500 метров.

Очевидцы рассказывали TUT.BY, что на пересечении улиц Первомайской и Мигая развернулся черный микроавтобус, подъехал к тротуару. Оттуда «вышли двое крепких парней», взяли Спиридонова под руки и повели в микроавтобус.

После в Могилеве были еще задержания, в том числе журналистов, но всех отпустили — кроме Спиридонова. Его признали виновным в организации несанкционированного мероприятия. Как рассказал правозащитник Борис Бухель, суд посчитал, что Спиридонов накануне 19 июня выкладывал в Сети призывы прийти к торговому центру «Атриум» и участвовать в мероприятии. Сам Спиридонов об этом рассказал в РОВД после задержания — судья зачитала его показания на процессе. А на слушании Александр свою вину отрицал .

Однако суд принял решение наказать его 15-ю сутками ареста.

В Бобруйске по 10 суток ареста получили Илья Власов, Владимир Михолап и Сергей Латинский. Их также задержали 19 июня в Бобруйске, где прошла акция солидарности с задержанными претендентом в кандидаты на пост президента Виктором Бабарико и командой Youtube-канала «Страна для жизни», в том числе Сергеем Тихановским.


Алеся и Сергей Латинские. Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»

Не было ни лозунгов, ни политической символики, однако милиция сочла происходящее «несанкционированным массовым мероприятием». Около десяти бобруйчан были задержаны. Среди них и журналисты супруги — Алеся и Сергей Латинские, пишет «Коммерческий курьер».

Алеся Латинская, журналистка портала bobr.by, работала на месте акции по заданию редакции. Как и ее супруг Сергей — журналист и наблюдатель Белорусского Хельсинкского комитета, зарегистрированного в избирательной комиссии Ленинского района Бобруйска.

По словам Алеси, ее доставили в УВД Бобруйского горисполкома и во время досмотра принудили полностью раздеться.

— Меня отвели в комнату личного досмотра. Там со мной были две женщины-милиционера. Они приказали снять сарафан, бюстгальтер и даже трусы. Несколько секунд смотрели на меня, потом сказали одеваться. Перед этим предупредили, что любое несогласие с приказами будет трактоваться как неподчинение законным требованиям сотрудников милиции, — приводят слова Алеси на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

Алесю отпустили после составления протокола опроса. Отпустили и других задержанных — кроме Ильи Власова, Владимира Михолапа и Сергея Латинского. В отношении них составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. В СИЗО они пробыли все выходные до дня суда, 22 июня.

Задержанные свою вину не признали. Михолап и Власов заявили, что просто находились в месте проведения «живой цепи», Латинский — что выполнял редакционное задание. Статус журналиста, по словам Сергея, подтверждало и редакционное удостоверение в виде бейджа.

— Как журналист я освещал сбор подписей, а когда увидел, что люди не расходятся, тоже решил задержаться — узнать что будет дальше, — сказал на суде Латинский.

Суд признал всех троих виновным и на основании ч.1 ст. 23.34 КоАП приговорил каждого к 10 суткам административного ареста. Время пребывания в СИЗО в срок им зачтут.

При этом отбывать наказание сразу из зала суда забрали лишь Власова — у Михолапа и Латинского зафиксировали температуру выше 37 градусов, они пока дома, но наказание отбудут позже.

19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп.

Люди вышли на улицы Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники в основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности.

Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания. По информации правозащитников, всего вечером 19 июня было задержано более 100 человек. На сайте лишенного регистрации Правозащитного центра «Вясна» опубликован список задержанных.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Суды признали их виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях.
 
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