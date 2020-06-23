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Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент на встрече с брестской оппозицией: «Мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянить. Не надо это делать»
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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