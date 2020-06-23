Ваш смартфон становится POS-терминалом. Революционная услуга эквайринга от Приорбанка

Источник материала: Myfin

Фото: Приорбанк

Услуга мобильного эквайринга PriorSoftPos на основе технологии, превращающей смартфон в POS-терминал без дополнительного оборудования, стала доступна для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это совместный проект Приорбанка, международной платежной системы VISA и международного IT-холдинга IBA Group.









Сервис работает через приложение TapXPhone, которое доступно для смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC и позволяет принимать платежи с любых бесконтактных устройств – карточек, мобильных телефонов, смарт-часов, NFC-колец, включая устройства Apple. Произвести оплату можно карточками платежных систем Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ. Приорбанк стал первым банком в Беларуси и одним из первых в мире, запустившим услугу эквайринга на основе данной технологии.

«Услуга рассчитана, в первую очередь, на малый и средний бизнес. Она позволяет, с одной стороны, минимизировать затраты компании, убрав расходы на приобретение и обслуживание мобильных POS-терминалов. А с другой – увеличивает мобильность продавцов и скорость обслуживания клиентов», – отмечают в банке.

По оценке банка, наибольшую выгоду от использования Prior SoftPos получат мелкие и микро-торговцы, организаторы культурных фестивалей и спортивных мероприятий, таксисты, а также службы доставки – курьеров не придется оснащать терминалами.





Как это работает?

Для того, чтобы воспользоваться услугой эквайринга Prior SoftPos, компании достаточно бесплатно скачать приложение в Play Market и заключить с Приорбанком стандартный договор на эквайринг. После этого продавец получит данные для входа в приложение.

При совершении покупки продавец вводит сумму платежа, и покупатель проводит бесконтактную оплату. После подтверждения транзакции чек выводится на экран и отправляется покупателю SMS-сообщением или на e-mail (в этом случае, покупателю нужно ввести адрес своей электронной почты на устройстве продавца).

При сумме оплаты свыше бесконтактного лимита система запросит ввод PIN-кода. Все решения, основанные на данной технологии, отвечают требованиям безопасности платёжных систем и регламентированным стандартам безопасности проведения безналичных платежей.

В банке подчеркивают: пользоваться приложением можно абсолютно бесплатно, продавец оплачивает лишь услуги эквайринга и единоразовый платеж за подключение и активацию учетной записи.





Почему это выгодно?

Услуга Prior SoftPos представляет собой эволюцию мобильного эквайринга, позволяет оптимизировать процесс продаж и упростить прием платежей. Помимо снижения издержек, компании получают следующие преимущества:

Быстрое принятие платежа, что увеличивает лояльность покупателей

Увеличение объема платежей и дополнительных продаж

Защиту от мошенничества и возможность возврата средств

Кроме того, у компаний и ИП, зарегистрированных в 2020 году и открывающих свой первый счет в Приорбанке, есть возможность стать участниками специальной акции Приорбанка, направленной на поддержку бизнеса в текущих условиях. Так, при оформлении заявки на расчетно-кассовое обслуживание через корпоративный сайт банка по 30 июня они получат возможность на протяжении трех месяцев бесплатно пользоваться любым пакетом услуг по РКО – от «Стартового» до «Максимального», а также производить взнос выручки в терминалах самообслуживания без комиссии. А для тех, кто зачисляет выручку по эквайрингу на счет в Приорбанке, комиссия по услуге Prior SoftPos значительно снижена!

Хотите узнать больше? Оставьте заявку на сайте банка.