|
В могилевском роддоме мамам новорожденных малышей подарили вышиванки
Источник материала: ОНТ
В могилевском роддоме мамам малышей, рожденных в преддверии Дня Независимости (его отметим в начале июля), вручили подарки.
Распашонки, детскую одежду, ползунки с национальным орнаментом передали через медиков, чтобы исключить прямой контакт с мамами в целях профилактики распространения инфекции. Ну, а после под окнами роддома прошел концерт с участием талантливой молодежи. Кульминацией акции стал запуск воздушных шаров. Судя по реакции мам и докторов, которые наблюдали из окон, представление очень понравилось.
Республиканский проект «Подари новорожденному вышиванку» стартовал 19 июня. Торжественные чествования мам и малышей пройдут по всей стране. Завершится акция 2 июля.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В могилевском роддоме мамам малышей, рожденных в преддверии Дня Независимости (его отметим в начале июля), вручили подарки. Распашонки, детскую одежду, ползунки с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)