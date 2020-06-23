В могилевском роддоме мамам новорожденных малышей подарили вышиванки

Источник материала: ОНТ

В могилевском роддоме мамам малышей, рожденных в преддверии Дня Независимости (его отметим в начале июля), вручили подарки.





Распашонки, детскую одежду, ползунки с национальным орнаментом передали через медиков, чтобы исключить прямой контакт с мамами в целях профилактики распространения инфекции. Ну, а после под окнами роддома прошел концерт с участием талантливой молодежи. Кульминацией акции стал запуск воздушных шаров. Судя по реакции мам и докторов, которые наблюдали из окон, представление очень понравилось.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: «Наш самый добрый ласковый и трогательный проект – это "Подари вышиванку новорожденному", когда молодые мамы по всей стране подарили нашей Беларуси настоящих патриотов. Мы поздравляем всех наших малышей и в качестве небольшого сувенира дарим каждому распашонку с изображением национальных символов нашей страны – вышиванки, орнаменты. Это прямое свидетельство того, как связаны наши поколения».

Екатерина Резникова, врач акушер-гинеколог Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи: «Конечно, им будет приятно получить и вышиванку, и распашонку, ту же шапочку. Это внимание. Оно нужно всегда и всем в любых условиях нашей жизни. Акции эти проводятся не первый год. Мы очень им рады».

Республиканский проект «Подари новорожденному вышиванку» стартовал 19 июня. Торжественные чествования мам и малышей пройдут по всей стране. Завершится акция 2 июля.

Фото: БЕЛТА

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