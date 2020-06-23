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Это исконно белорусская порода. Посмотрите, каких необычных лошадей разводят под Жодино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На племенной ферме «Заречье» в окрестностях Жодино занимаются изучением и разведением уникальной исконно белорусской породы лошадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они по-прежнему востребованы, и не только в хозяйстве, но и в агроэкотуризме.
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Новости Беларуси. На племенной ферме «Заречье» в окрестностях Жодино занимаются изучением и разведением уникальной исконно белорусской породы лошадей, сообщили...
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