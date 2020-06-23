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Президент об аккумуляторном заводе в Бресте: «Так вы же не знаете, как Басков туда попал»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Аккумуляторный.
Александр Лукашенко:
Но когда этот вопрос встал, и губернатору говорю, и этим новых хозяевам, которые со мной в хоккей не играют. То, что Басков там является тренером команды – так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю, зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него.
Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы.
Подумайте над тем, что я сказал. Еще раз говорю. Если у вас есть какие-то вопросы, мои вопросы, вы мне их адресуйте. Я еще не забронзовел, как вы думаете, я отреагирую.
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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