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Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономика региона, цены и личное общение. 22 июня лидское предприятие «Лакокраска» посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние годы это производство – один из брендов Лиды. Здесь выпускают растворители, клеи, тосол, лакокрасочные материалы для металла, дерева, бетона. Все это востребовано как у наших ближайших соседей в России, так и в Евросоюзе. В списке стран, с которыми сегодня торгует предприятие, три десятка государств. Также Наталья Кочанова пообщалась с коллективом. Темы затронули самые разные. Это и цены, и развитие самого региона.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во время встречи прозвучало несколько предложений о развитии Лиды как туристического центра, также вопросы касались транспортной и дорожной инфраструктур города.
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Наталья Кочанова на предприятии «Лакокраска» в Лиде: такие встречи просто неоценимы. Мы должны знать, чем живут регионы
Новости Беларуси. Экономика региона, цены и личное общение. 22 июня лидское предприятие «Лакокраска» посетила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова,...
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