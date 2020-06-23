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Беларусь предложила провести Евразийский межправсовет 17 июля в Минске
23.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская сторона предложила провести заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате в Минске 17 июля, заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.
Глава кабмина также предложил обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем правительства РФ, а также проведения заседания Совета Министров Союзного государства.
Речь на встрече зашла и о
В свою очередь Дмитрий Мезенцев передал Роману Головченко послание от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Он желает успеха и еще раз подчеркивает систему отношений, которая сложилась между двумя странами», – сказал дипломат.
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Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.
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