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Торшеры на террасе - несущие. Смотрите, какой интересный дом построили в Украине
Источник материала: Tut.by
Архитекторы украинской
Коттедж площадью 160 квадратных метров расположен в живописном месте пригорода Харькова.
Основными пожеланиями заказчика были возможность созерцать озеро, как можно меньше тратиться на отопление и не прилагать больших усилий на поддержание дома и участка.
Стены дома выполнены из термокирпича, фасады облицованы клинкерным кирпичом и термоясенем.
Торшеры на террасе являются несущими конструкциями для крыши террасы.
Резиденция имеет всего два видовых окна со стороны озера, одно из которых полностью открывается.
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Архитекторы украинской студии SBM studio спроектировали необычный загородный дом под Харьковом.
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