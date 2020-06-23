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Торшеры на террасе - несущие. Смотрите, какой интересный дом построили в Украине

23.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы украинской студии SBM studio спроектировали необычный загородный дом под Харьковом. Одна из его особенностей — торшеры на террасе, которые одновременно являются несущими балками для конструкции крыши.


Фото: Ivan Avdeenko

Коттедж площадью 160 квадратных метров расположен в живописном месте пригорода Харькова.


Фото: Ivan Avdeenko

Основными пожеланиями заказчика были возможность созерцать озеро, как можно меньше тратиться на отопление и не прилагать больших усилий на поддержание дома и участка.

Стены дома выполнены из термокирпича, фасады облицованы клинкерным кирпичом и термоясенем.


Фото: Ivan Avdeenko

Торшеры на террасе являются несущими конструкциями для крыши террасы.


Резиденция имеет всего два видовых окна со стороны озера, одно из которых полностью открывается.





В оформлении интерьеров использована исключительно мебель украинских производителей и картины украинских художников.

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Архитекторы украинской студии SBM studio спроектировали необычный загородный дом под Харьковом.
 
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