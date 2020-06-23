Торшеры на террасе - несущие. Смотрите, какой интересный дом построили в Украине

Источник материала: Tut.by

Архитекторы украинской студии SBM studio спроектировали необычный загородный дом под Харьковом. Одна из его особенностей — торшеры на террасе, которые одновременно являются несущими балками для конструкции крыши.



Фото: Ivan Avdeenko

Коттедж площадью 160 квадратных метров расположен в живописном месте пригорода Харькова.



Фото: Ivan Avdeenko

Основными пожеланиями заказчика были возможность созерцать озеро, как можно меньше тратиться на отопление и не прилагать больших усилий на поддержание дома и участка.

Стены дома выполнены из термокирпича, фасады облицованы клинкерным кирпичом и термоясенем.



Фото: Ivan Avdeenko

Торшеры на террасе являются несущими конструкциями для крыши террасы.





Резиденция имеет всего два видовых окна со стороны озера, одно из которых полностью открывается.













В оформлении интерьеров использована исключительно мебель украинских производителей и картины украинских художников.