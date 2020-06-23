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В области стартовала акция, направленная на популяризацию чтения

23.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минской области стартовала межрегиональная сетевая акция «ЛЕТО на десять с плюсом, или Клуб отличников ЧТЕНИЯ», направленная на популяризацию книги и чтения среди подрастающего поколения, а также на продвижение деятельности библиотеки в интернет-пространстве и социальных сетях.

В области стартовала акция, направленная на популяризацию чтения

Организаторами акции выступили сетевые сообщества школьных библиотекарей Минской области и города Минска: «Городок имени Чехова. Сетевое сообщество креативных библиотекарей Минской области» (блог Минского областного отделения секции библиотекарей учреждений общего среднего образования ОО «Белорусское педагогическое общество», ГУО «Острошицко-Городокская средняя школа»); «#БиблиоPlaneta. Сообщество школьных библиотекарей г. Борисова и Борисовского района» (блог методического объединения школьных библиотекарей г. Борисова и Борисовского района); «Школьные библиотекари города Минска. Сетевое сообщество». Акция проходит под патронажем секции библиотекарей учреждений общего среднего образования ОО «Белорусское педагогическое общество».

Цели и задачи акции:

  • популяризация деятельности библиотек, в том числе в онлайн-формате, продвижение книги и чтения в период летних каникул;
  • поддержка процесса социального чтения, как эффективной и востребованной формы взаимодействия библиотеки и читателей;
  • приобщение детей и подростков к чтению лучших национальных и мировых образцов литературного наследия, популяризация современных авторов и изданий;
  • развитие творческого потенциала библиотечных специалистов и различных возрастных групп пользователей.

Итогом акции станет совместное создание интерактивного «читательского дневника», где будут представлены лучшие образцы детской и подростковой литературы для чтения в период летних каникул. «Читательский дневник» включит в себя интерактивные открытки, плакаты и постеры, авторские видеоролики (онлайн-чтение, медиапрезентация, фоторассказ, буктрейлер).

К участию в акции приглашаются библиотечные работники, педагоги, учащиеся.

Более подробно об условиях акции можно прочитать на блоге «Городок имени Чехова. Сетевое сообщество креативных библиотекарей Минской области».

Хэштеги акции: #ЛетоНа10+ #КлубОтличниковЧтения #Читаемдома #Читаемлетом #Школьныебиблиотеки


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Теги: Минск
 
 
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В Минской области стартовала межрегиональная сетевая акция «ЛЕТО на десять с плюсом, или Клуб отличников ЧТЕНИЯ», направленная на популяризацию книги
 
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