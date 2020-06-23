Президент провел встречу с активом Брестчины

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бресте провел встречу с активом области. Мероприятие проходило в Брестском областном исполнительном комитете. Ранее подобные мероприятия состоялись в Гродненской и Могилевской областях.

«Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье (притом внаглую) нарушает закон, пытается жить за счет чужого, частного или государственного, и этому есть неопровержимые доказательства, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах, — по закону», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что не будет послаблений и в борьбе с коррупцией. «Это ржавчина, которая разъедает все. Это прямой путь уже не к революции, а к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в плане борьбы с коррупцией Беларусь в том числе является примером для многих людей за рубежом. «Они, смотря на нас, завидуют нам», — сказал он.

«Сельское хозяйство было и остается приоритетом. Спрос на продовольствие в мире будет только расти», — уверен белорусский лидер.

Он отметил: как бы ни развивали, например, высокие технологии, крестьянский труд будет востребован. Вместе с тем за прошедшие годы в стране сельское хозяйство было полностью модернизировано и перестроено, прежде всего в социальной сфере. «Мы изменили крестьянский труд — агрогородки, создание новой высокопроизводительной техники, что потребовало укрупнения сельхозпредприятий, мы создали сырьевые зоны. Может, не до конца их доработали. Думаю, что в ближайшие год-два мы это сделаем», — отметил Президент.

«Нашу сельхозпродукцию, наши продукты питания уважают во всем мире», — подчеркнул белорусский лидер. Он, в частности, отметил, что Китай готов больше потреблять белорусской сельхозпродукции, о чем недавно велась речь во время телефонного разговора с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Лукашенко отметил, что с Брестом у него связаны особые воспоминания. «Должен сказать, для меня город не чужой. Это мой город. Я знал каждую улочку того советского города, исходил здесь каждый квадратный метр, особенно в последние годы службы, когда пришлось заниматься общественно-политической работой. Вся моя военная жизнь была тогда связана с защитой города и нашей огромной страны», — сказал Глава государства.

По его словам, Брест тогда для него был очень душевным и местечковым, городом, который не сильно тянул на центр регионального значения. «Но посмотрите, каким красавцем сейчас стал наш легендарный город над Бугом, 1000-летие которого мы достойно отметили в прошлом году. То, что Брест сегодня по-настоящему европейский — чистый, комфортный и очень удобный для жизни — отмечают не только жители, но и иностранные гости», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что туризм в западных областях буквально рванул с введением безвиза, хотя и не всем соседям Беларуси понравился такой шаг. «Но мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику будем продолжать», — заявил Глава государства.

К юбилею Брест получил Западный обход — новый путепровод, который позволил перенаправить транспортные потоки и разгрузить улицы города. «Это подарок горожанам от всей страны. Это экологический проект в чистом виде, за которым в конечном итоге здоровье людей. Я уже не говорю о благоустройстве, строительстве жилья. И не только Брест, но и другие города области — Барановичи, Кобрин, Пинск — серьезно подтянулись, просто преобразились за последние годы», — обратил внимание Президент.

На встрече с активом области Глава государства отметил, что за годы суверенного развития Беларусь сделала огромный шаг вперед в развитии различных отраслей.

«Правильно говорят: большое видится на расстоянии. За годы суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, сельском хозяйстве, технологиях, социальной сфере. На примере Брестчины это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытается подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах. О том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть, даже спокойно. Это естественно, идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь. А они красноречиво свидетельствуют об обратном», — заявил Президент.

Говоря о развитии региона за минувшие годы, Александр Лукашенко отметил, что объем промышленного производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в 7 раз — до $2 млрд 600 млн. Появились абсолютно новые крупные промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности. Дополнительный импульс получила деревообработка. «При этом многие из таких предприятий — частной формы собственности», — заметил Глава государства.

Он вспомнил о своем посещении Барановичского хлопчатобумажного комбината в начале своего президентства. На предприятии тогда свыше 9 тыс. работников вообще остались без зарплат. «Это было одно из первых предприятий, которое я посетил. Прежде всего потому, что это было женское предприятие. Для меня было катастрофично вдвойне, что женщина не может накормить своих детей. Ни сырья, ни работы. Мне в срочном порядке пришлось решать этот вопрос с нашими узбекскими друзьями, которые поставили нам хлопок. Теперь на этом предприятии если не совсем идеальная, но совершенно другая ситуация», — рассказал Президент. В частности, с поддержкой государства поменяли оборудование, освоили технологии цифровой печати на хлопчатобумажной ткани.

«В тех же Барановичах авиаремонтный завод — вообще одно из лучших наших предприятий. Если бы не было проблем с Россией, которая от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов, было бы совсем неплохо. Этот завод выполняет сложнейшие и военные, и гражданские заказы. И очередь из-за рубежа там уже выстроилась», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что хотел бы видеть хотя бы по одному знаковому объекту в инвестпрограммах регионов на пятилетку. «Имея огромные возможности в промышленности, переработке сельхозсырья, строительстве и логистике, область так и не предложила масштабных инвестиционных проектов, которые способны стать новыми точками роста региона, сформировать базу для опережающего развития в следующей пятилетке», — отметил Глава государства.

Он привел в пример Гродно, где принято решение о строительстве нового комбината по производству минеральных удобрений. «Хотелось бы, чтобы и Брестская область имела хотя бы один такой знаковый проект на пятилетку. Мы договорились, что при планировании следующей пятилетки поступим, как в советские времена — пропишем программу строительства конкретных предприятий и их модернизации. Хотелось бы, чтобы по такому знаковому объекту было в каждой области», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается Брестской области, то Глава государства отметил, что у региона хорошие перспективы, но есть и ряд проблем, которые лежат на поверхности и требуют решения в кратчайшие сроки. Первое и главное — экономика реального сектора, где в январе-апреле значительно снизились объемы чистой прибыли у организаций. «Понятно, когда мир закрылся, нам было очень трудно в этой ситуации работать. Нам очень важно первыми вскочить туда, где мы можем продать свою продукцию», — подчеркнул белорусский лидер.

Еще одна проблема состоит в том, что рост производительности труда пока отстает от роста заработной платы. «Мы должны обеспечить эффективную работу предприятий, создавать условия для жизни и труда людей здесь, чтобы трудовая миграция населения за пределы области, особенно в сопредельные страны, если и была, то незначительной», — резюмировал Глава государства.

По информации БЕЛТА и ЗАРИ .

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