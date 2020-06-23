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Александр Лукашенко провел встречу с активом Брестской области

23.06.2020 08:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рабочий график Президента накануне был насыщен событиями и встречами. Глава государства посетил Брестскую область. Для Александра Лукашенко столица юго-западного региона – не чужой город: в своё время там проходила его военная служба. Этими воспоминаниями Президент поделился во время встречи с активом области. Затронули темы логистики, поддержки бизнеса, развития сельского хозяйства. 

Эта встреча с активом Брестской области началась под вечер, за несколько минут до шести вечера. И если учесть, что Александр Лукашенко 22 июня в 4 утра почтил память героев Великой Отечественной у стен легендарной крепости, а затем еще и пообщался с десантниками, посетил военную часть – становится очевидным, насколько этот день был продуктивным и насыщенным. Впрочем, Президент не стал делать скидку ни на 14 минувших часов, ни на возможную усталость. Разговор об экономике – проблемах региона, его развитии и будущем – требует предельного внимания и от Главы государства, и от местной вертикали. И первым делом, Александр Лукашенко отметил: Брест, перешагнув тысячелетний юбилей, помолодел и стал краше. На город приятно любоваться.

Затем Александр Лукашенко переходит к инвестиционному климату. И зал заметно оживляется: брестчане известны предприимчивостью, а самый западный областной центр заслуженно удерживает экспортный статус. Как говорится, положение обязывает. Главный посыл – перед законом все равны, а в борьба с коррупцией будет вестись без пауз и передышек. Не будет прецедентов наподобие: пока готовишься стать кандидатом в президенты, проявляешь активность в политике, то закроем глаза на финансовые махинации. Закон один для всех. 

Брестская область – один из лидеров в агросекторе. Эту тему также затронули. Возродив село, бросать его на произвол судьбы никто не будет. Тем более, что вкус белорусских продуктов полюбили и в соседней России, и в, казалось бы, далеком Китае, и в десятках других стран. Говоря о реальном секторе, Александр Лукашенко отметил недочет – регион пока не предложил флагманский инвестиционный проект, как, например, строительство нового комбината минеральных удобрений в Гродно. А ключевым вектором областного развития Президент назвал логистику – здесь в плюс работают и история, и расположение, и безвиз. И, что важно, китайский новый шелковый путь. Брест, Барановичи стали его узловыми точками. Предстоит научиться переваривать огромные потоки товаров, которые будут двигаться из Китая в Европу. Что же касается политики, Глава государства напомнил – власть (и все, кто находится в зале) сейчас сдает экзамен. Как в университете: предыдущие достижения учитываются, но показать на что способны   руководители должны сейчас. 

Всего за несколько недель Александр Лукашенко посетил практически все области: подробно узнал и о проблемах, и о достижениях каждого региона. Это позволяет не только скорректировать работу предприятий и целых отраслей, но выработать стратегию развития всей страны. Ведь здесь верна формула: развитие регионов – равно развитие Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Рабочий график Президента накануне был насыщен событиями и встречами. Глава государства посетил Брестскую область. Для Александра Лукашенко столица...
 
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