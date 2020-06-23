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Взрыв в жилом доме в Киеве: спасатели достали из-под завалов пятое тело
Источник материала: ОНТ
В Киеве на месте взрыва жилого дома в ночь с понедельника на вторник спасатели достали из-под завалов пенсионера 1976 года рождения. Это пятое тело, которое работники спасательной службы достают из-под завалов после случившейся трагедии. Об этом сообщается в
Ранее сообщалось, что воскресным утром 21 июня в Дарницком районе Киева раздался взрыв в девятиэтажном доме по адресу ул. Крушельницкой, 1/5. По предварительной версии, причиной стало возгорание газовоздушной смеси. В результате трагедии разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей, спасатели извлекли из-под завалов одного человека, позже - еще четверых.
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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В Киеве на месте взрыва жилого дома в ночь с понедельника на вторник спасатели достали из-под завалов пенсионера 1976 года рождения. Это пятое тело, которое работники...
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