Взрыв в жилом доме в Киеве: спасатели достали из-под завалов пятое тело

Источник материала: ОНТ

В Киеве на месте взрыва жилого дома в ночь с понедельника на вторник спасатели достали из-под завалов пенсионера 1976 года рождения. Это пятое тело, которое работники спасательной службы достают из-под завалов после случившейся трагедии. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы ГСЧС Украины.

«Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела пяти человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также троих мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р», - сообщает ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось, что воскресным утром 21 июня в Дарницком районе Киева раздался взрыв в девятиэтажном доме по адресу ул. Крушельницкой, 1/5. По предварительной версии, причиной стало возгорание газовоздушной смеси. В результате трагедии разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей, спасатели извлекли из-под завалов одного человека, позже - еще четверых.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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