Лагерь труда и отдыха – это здорово!

Источник материала: Кировец

С 15 июня на базе СШ №2 им.К.П.Орловского г.Кировска работает лагерь труда и отдыха «Пчелка» с дневным пребыванием учащихся, в который зачислено 15 ребят 14-15-летнего возраста.





С целью трудового воспитания, а также оказания помощи сельскохозяйственной организации ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» воспитанники отряда выполняют видовую прополку злаковых культур и лука.

Во второй половине дня воспитатели лагеря вместе с ребятами организовывают развлекательные мероприятия. Каждый день насыщен культурно-досуговыми, спортивными интеллектуальными, творческими конкурсами. Для профилактики преступлений, правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних были проведены встречи с работниками ИДН РОВД Алиной Петровской и Екатериной Лоточко, и отделения ГАИ – Андреем Пархамовичем.

Одним из ярких и запоминающихся мероприятий этой недели стало выступление заместителя директора по воспитательной работеТатьяны Коршак на тему: «Будущее строить молодым!» с вручением членских билетов и значков ОО «БРСМ».

Только в лагерь труда и отдыха можно отдохнуть и получить свой первый заработок, а также провести время с пользой!