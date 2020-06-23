Виталина Винник одержала победу в Международном Пушкинском конкурсе

В государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве подвели итоги Х Международного Пушкинского конкурса «Что в имени тебе моем?». На рассмотрение жюри было представлено около 500 конкурсных работ в четырех номинациях.
Виталина Винник, учащаяся 10 класса Сновской средней школы Несвижского района, стала обладателем диплома победителя в номинации «Пушкин в XXI веке».
В конкурсной работе необходимо было отразить современное прочтение произведений А.С. Пушкина. Виталина представила эссе о рождении идеи, процессе и результатах своего двухлетнего исследования эмоциональной картины мира великого поэта (руководитель – Инна Ричардовна Винник, учитель русского языка и литературы Сновской средней школы).
Источник: Главное управление по образованию Миноблисполкома