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Виталина Винник одержала победу в Международном Пушкинском конкурсе

23.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве подвели итоги Х Международного Пушкинского конкурса «Что в имени тебе моем?». На рассмотрение жюри было представлено около 500 конкурсных работ в четырех номинациях.

Виталина Винник одержала победу в Международном Пушкинском конкурсе

Виталина Винник, учащаяся 10 класса Сновской средней школы Несвижского района, стала обладателем диплома победителя в номинации «Пушкин в XXI веке».

В конкурсной работе необходимо было отразить современное прочтение произведений А.С. Пушкина. Виталина представила эссе о рождении идеи, процессе и результатах своего двухлетнего исследования эмоциональной картины мира великого поэта (руководитель – Инна Ричардовна Винник, учитель русского языка и литературы Сновской средней школы).

Источник: Главное управление по образованию Миноблисполкома


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В государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве подвели итоги Х Международного Пушкинского конкурса «Что в имени
 
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