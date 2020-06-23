В Пинске сократят некоторые городские автобусные маршруты до осени

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с сезонным снижением пассажиропотока, в целях повышения эффективности задействования подвижного состава на летний период с 23 июня в порядок обслуживания городской маршрутной сети вносятся следующие изменения:

незначительно сократится количество выполняемых рейсов на регулярных маршрутах №№ 3, 3А, 4, 7, 10, 13, 24, 33.

исключен заезд в д. Заполье на маршруте № 8.

сократятся схемы движения автобусов по маршрутам № 34 и № 43 путём формирования на ДП «Радужный» вместо ДП «Центральная больница». При этом, от ДП «Центральная больница» отправления будут производиться: по рабочим дням – в 06.16 (№ 34 с заездом на «Амкодор»), 07.16 и 20.07 (№ 43); по выходным дням – 06.04 (№ 34), 20.07 (№ 43).

путём формирования на ДП «Радужный» вместо ДП «Центральная больница». отменены рейсы на маршруте № 44, отправлением от ОАО «Полесье» в 11.30, 12.02, 12.27, 12.54, 13.25, 13.50, 14.28, 15.18, 16.08.

Новые расписания движения автобусов по вышеперечисленным маршрутам уже размещены на остановочных пунктах и на сайте перевозчика.