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Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Источник материала: Tut.by
В 2018 году бренд Cupra, которым обозначали «заряженные» версии моделей Seat, превратился в самостоятельную марку — ее первенцем стал кроссовер Cupra Ateca, который только что предстал в обновленном виде.
Объем изменений во внешнем облике «паркетника» такой же, как и у
В салоне появился новый кожаный руль, пересмотрен набор отделочных материалов, в «базе» у кроссовера есть виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и модернизированная мультимедиа-система с 9,2-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капотом Cupra Ateca, как и прежде, скрывается двухлитровый бензиновый TSI, развивающий 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает он в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом 4Drive AWD. Примечательно, что паспортное время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,3 секунды — до 4,9 секунды. Максимальная скорость не изменилась — 247 км/ч.
У ездовой электроники Cupra Ateca имеется шесть режимов, которые отличаются настройкой силового агрегата, рулевого механизма и шасси. За доплату предлагаются выпускная система Akrapovic и тормозные механизмы Brembo.
У европейских дилеров обновленная Cupra Ateca появится уже этим летом, ценами в компании пока не поделились.
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В 2018 году бренд Cupra, которым обозначали «заряженные» версии моделей Seat, превратился в самостоятельную марку - ее первенцем стал кроссовер Cupra Ateca, который только что...
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