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В Минске продадут несколько зданий завода автоматических линий на Долгобродской

23.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько корпусов завода автоматических линий на улице Долгобродской в Минске продадут. Постановление Совета министров на этот счет появилось на Национальном правовом портале.


Один из заводских корпусов на Долгобродской, который выставят на аукцион. Скриншот: Яндекс. Панорамы

Предусмотрено отчуждение до 5 ноября зданий, которые находятся в собственности Минского завода автоматических линий, их выставят на аукцион.

Речь идет об объектах с адресами Долгобродская 18/13, 18/14, 18/12, 18/8.

Продавать их на аукционе нужно не дешевле рыночной стоимости, но если аукцион окажется не состоится, можно снизить цену на 5%, позже — на 10%.

Рыночная стоимость на 6 ноября 2019 года у зданий была такая: капитальное строение на Долгобродской, 18/13 — 1 555 000 рублей, 18/14 — 750 000, 18/12 — 918 000, 18/8 — 3 744 000 рублей. Рыночная стоимость указана без учета налога на добавленную стоимость.

 
Теги: Минск
 
 
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Предусмотрено отчуждение до 5 ноября зданий, которые находятся в собственности Минского завода автоматических линий, их выставят на аукцион.
 
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