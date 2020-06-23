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Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на «Славянском базаре»
23.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут пленэры декоративной живописи, конкурс мастеров и традиционная ярмарка, сообщили
С 16 по 19 июля в Витебске пройдут пленэр мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи «Райский сад», посвященной 100-летию витебской художницы Марии Лариной. Также ожидается ежегодная ярмарка ремесел «Город мастеров». На протяжение двух дней гостей фестивального города ждет также конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи «Краски небес».
XXIX Международный фестиваль искусств «
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Во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут пленэры декоративной живописи, конкурс мастеров и традиционная ярмарка,...
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