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Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на «Славянском базаре»

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на «Славянском базаре»

Во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут пленэры декоративной живописи, конкурс мастеров и традиционная ярмарка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

С 16 по 19 июля в Витебске пройдут пленэр мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи «Райский сад», посвященной 100-летию витебской художницы Марии Лариной. Также ожидается ежегодная ярмарка ремесел «Город мастеров». На протяжение двух дней гостей фестивального города ждет также конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи «Краски небес».

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля. На его мероприятия продано более 15 тыс. билетов. Пандемия скорректировала афишу форума, в нынешнем году не будет сольных концертов.

https://www.belta.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдут пленэры декоративной живописи, конкурс мастеров и традиционная ярмарка,...
 
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