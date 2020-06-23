|
В Гомеле построят новый суд за 2 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
В Гомеле планируют построить новое здание суда Новобелицкого района. Газета «Гомельские ведомости»
20 лет суд Новобелицкого района располагается в жилом доме по улице Степана Разина, 8. Это неудобно как для работников суда, так и для жильцов соседних домов.
Во дворе играют дети — и здесь же ездит спецтранспорт конвойных подразделений, которые привозят находящихся под стражей людей, в том числе и опасных преступников.
К тому же в самом суде катастрофически не хватает залов заседаний — с учетом нынешней нагрузки их требуется в три раза больше.
Строительство нового здания планировалось то на улице Войкова — напротив отдела милиции Гомельского райисполкома, но участок передали под жилые дома, то в микрорайоне Волотова, то на площадке возле гостиницы «Турист». Однако от всех этих вариантов в итоге отказались. Теперь участок выделен на улице Белого возле остановки общественного транспорта автобуса № 12.
Проект уже разработан институтом «Гомельгипрозем».
Планируется, что в новом здании будет четыре зала судебных заседаний, а само оно будет в пять раз больше нынешнего. Все залы судебных заседаний будут оснащены видеоконференцсвязью и системой, позволяющей осуществлять видео- и звукозапись судебных процессов.
Стоимость объекта оценили в 5 311 962 рубля.
С сентября 2020-го начнется строительство. Сдать новый суд планируют в 2021 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что новое здание будет в пять раз больше нынешнего.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)