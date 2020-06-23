В Гомеле построят новый суд за 2 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле планируют построить новое здание суда Новобелицкого района. Газета «Гомельские ведомости» рассказала и показала , каким будет новый суд.





20 лет суд Новобелицкого района располагается в жилом доме по улице Степана Разина, 8. Это неудобно как для работников суда, так и для жильцов соседних домов.

Во дворе играют дети — и здесь же ездит спецтранспорт конвойных подразделений, которые привозят находящихся под стражей людей, в том числе и опасных преступников.

К тому же в самом суде катастрофически не хватает залов заседаний — с учетом нынешней нагрузки их требуется в три раза больше.

Строительство нового здания планировалось то на улице Войкова — напротив отдела милиции Гомельского райисполкома, но участок передали под жилые дома, то в микрорайоне Волотова, то на площадке возле гостиницы «Турист». Однако от всех этих вариантов в итоге отказались. Теперь участок выделен на улице Белого возле остановки общественного транспорта автобуса № 12.





Проект уже разработан институтом «Гомельгипрозем».

Планируется, что в новом здании будет четыре зала судебных заседаний, а само оно будет в пять раз больше нынешнего. Все залы судебных заседаний будут оснащены видеоконференцсвязью и системой, позволяющей осуществлять видео- и звукозапись судебных процессов.

Стоимость объекта оценили в 5 311 962 рубля.

С сентября 2020-го начнется строительство. Сдать новый суд планируют в 2021 году.