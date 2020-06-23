Спасибо за то, что вы у нас есть!

На минувшей неделе, в канун профессионального праздника, медицинские работники Смолевиччины собрались в уютном зале детской школы искусств на церемонии чествования.

С праздничной сцены звучали теплые слова поздравлений и благодарности.

Первым виновников торжества поздравил председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Ратомский.

— Эта церемония довольно скромная, — отметил Андрей Казимирович. — Вы, несомненно, заслуживаете большего. Время показало, насколько ваша профессия важна и необходима. В сложившейся эпидемиологической обстановке, которая коснулась и Беларуси, вы оказались на передовой. И справились. Вы помогли преодолеть эту беду. Мы видим, что уровень заболеваемости падает. И это — заслуга всех вас. Поэтому, пользуясь случаем, хочу от себя лично и от всего районного исполниительного комитета поздравить вас и всех, кто причастен к профессии медика, с профессиональным праздником. Спасибо вам!

К поздравлениям присодинилась и председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева. Она пожелала всем медикам профессионализма в работе, мира добра, благополучия и добавила:

— Сегодня тот случай, когда мы можем пожелать вам как можно меньше работы. Будьте счастливы и спасибо вам большое за то, что вы у нас есть!

Продолжила встречу торжественная церемония награждения. Под звонкие аплодисменты коллег медики, собравшиеся в зале, поднимались на сцену, чтобы получить Почетные грамоты, Благодарственные письма и цветы от руководства района.

Свои музыкальные номера виновникам торжества подарили солист Национального академического народного хора Республики Беларусь им.Титовича Владислав Качан и солистка Смолевичского ГДК Екатерина Сайнук.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.



