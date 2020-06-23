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Забавная лягушка рассмешила Сети после случайного снимка
Источник материала: ОНТ
В интернете становится все популярнее изображение лягушки – люди признаются, что узнают в ней себя после карантина. Об этом
В Сети стала вирусной случайная фотография черной дождевой лягушки. Стать знаменитой лягушке позволила ее защитная реакция и выражение лица – во время опасности она раздувается и громко пищит. Однако угрожающий, по меркам самой лягушки, звук только развеселил пользователей Сети.
Черные дождевые лягушки обитают на юге Африки. Они могут быть также коричневыми. Забавный малыш восхитил пользователей интернета.
Фото: Bored Panda
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В интернете становится все популярнее изображение лягушки – люди признаются, что узнают в ней себя после карантина. Об этом сообщает Bored Panda. В Сети стала...
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