ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Забавная лягушка рассмешила Сети после случайного снимка

23.06.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Забавная лягушка рассмешила Сети после случайного снимка

В интернете становится все популярнее  изображение лягушки – люди признаются, что узнают в ней себя после карантина. Об этом сообщает  Bored Panda.



В Сети стала вирусной случайная фотография черной дождевой лягушки. Стать знаменитой лягушке позволила ее защитная реакция и выражение лица – во время опасности  она раздувается и громко пищит. Однако угрожающий, по меркам самой лягушки, звук только развеселил пользователей Сети.

Черные дождевые лягушки обитают на юге Африки. Они могут быть также коричневыми. Забавный малыш восхитил пользователей интернета.

 

Фото: Bored Panda

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете становится все популярнее  изображение лягушки – люди признаются, что узнают в ней себя после карантина. Об этом сообщает  Bored Panda. В Сети стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика