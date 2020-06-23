Благодарности героям наших дней

Лучших медицинских работников в преддверии профессионального праздника чествовали в Смолевичской центральной районной больнице. Торжественное мероприятие в этом году немного изменило формат и прошло без большого концентра, но это не означает умаления труда врачей.

– Коллеги, поздравляю вас с Днем медицинского работника. Во все времена для всех народов профессия медика была первостепенной. Потому что с наших рук начинается жизнь человек, – обратилась к коллегам главная медицинская сестра УЗ «Смолевичская ЦРБ» Наталья Калесникова. – Я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, ведь ценнее его нет ничего на свете. Когда мы вместе, мы можем выстоять в любой ситуации. Спасибо вам за ваш труд.

Затем заместитель главного врача УЗ «Смолевичская ЦРБ» Александр Мысливчик вручил Благодарность Миноблисполкома Кристине Куприевич, Почетную грамоту Миноблисполкома – Веронике Сазаненок. Почетные грамоты Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома были вручены Тамаре Грищенко и Ирине Барткевич, Благодарности управления объявлены Ирине Артюх, Геннадию Лифшицу и Наталье Савицкой. Грамотами УЗ «Смолевичская ЦРБ» награждены Анастасия Таранчук и Ольга Жигалко.

С профессиональным праздником медиков Смолевиччины поздравила и председатель районного объединения профсоюзов Анна Беца. Благодарности Минского областного объединения профсоюзов она вручила Наталье Зеленевич, Евгению Хороших и Яне Копыток.

– Медики всегда были и будут востребованы в обществе. Люди, которые приходят в эту профессию, обладают большой любовью к окружающим, гуманизмом, терпением, состраданием, неравнодушием – этих качеств можно приводить огромное количество, – отметила Анна Беца. – Сил вам, здоровья, неиссякаемого оптимизма и благодарных пациентов!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







