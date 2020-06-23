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Лукашенко ответил, что знает про «Сашу 3 процента», и попросил не оскорблять
23.06.2020 09:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко во время встречи с активистами выразил уверенность, что его в стране поддерживает подавляющее большинство белорусов.
22 июня во время посещения Бреста Александр Лукашенко встретился с представителями местной оппозиции и предложил озвучить ему проблемы, если они у кого-то есть. По его словам, их никто не решит, кроме него.
«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому, что мы будем ее посиневшими пальцами удерживать. А потому что большинство подавляющее... И мы знаем, какое это большинство», – заметил он.
Лукашенко отметил, что просто в Беларуси не публикуют эти социологические опросы.
«Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента – 3%?», – спросил он.
Президент уверен, что наберет больше даже в альтернативной компании.
Он также призвал не оскорблять главу государства.
«Вусаты таракан», еще чего-то... Я ж пока еще действующий президент! Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично!», – обратил внимание он.
Видео со встречи президента с брестчанами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
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Александр Лукашенко во время встречи с активистами выразил уверенность, что его в стране поддерживает подавляющее большинство белорусов.
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