Лукашенко ответил, что знает про «Сашу 3 процента», и попросил не оскорблять

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко во время встречи с активистами выразил уверенность, что его в стране поддерживает подавляющее большинство белорусов.

22 июня во время посещения Бреста Александр Лукашенко встретился с представителями местной оппозиции и предложил озвучить ему проблемы, если они у кого-то есть. По его словам, их никто не решит, кроме него.

«Никто власть в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому, что мы будем ее посиневшими пальцами удерживать. А потому что большинство подавляющее... И мы знаем, какое это большинство», – заметил он.

Лукашенко отметил, что просто в Беларуси не публикуют эти социологические опросы.

«Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента – 3%?», – спросил он.

Президент уверен, что наберет больше даже в альтернативной компании.

Он также призвал не оскорблять главу государства.

«Вусаты таракан», еще чего-то... Я ж пока еще действующий президент! Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично!», – обратил внимание он.

Видео со встречи президента с брестчанами опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».