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Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках! Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%?
Источник материала: ОНТ
Горожане были в курсе, что в Брест приехал Президент. А потому у главных административных и исторических зданий собрались люди, которые рассчитывали на встречу с Главой государства. И когда Александр Лукашенко находился у облисполкома, одной такой группе повезло.
Причём повезло тем, кто, скажем, не во всём поддерживает позицию действия власти. А если по-простому – Лукашенко встретился с брестской оппозицией. Впрочем, это не помешало обстоятельному диалогу. И судя по его концовке, Президент как минимум некоторых убедил в своей правоте. Тем более, что и одна из тем была предметной, ведь среди тех, кто общался с Президентом, были и, хочется надеяться, в прошлом противники строительства аккумуляторного завода в Бресте.
Подробности – в видеоинформации.
Фото: БЕЛТА
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Горожане были в курсе, что в Брест приехал Президент. А потому у главных административных и исторических зданий собрались люди, которые рассчитывали на встречу с...
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