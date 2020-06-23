В городе появится еще одно место отдыха

В последнее время делается большая работа по благоустройству Смолевичей и населенных пунктов района. И результат уже радует глаз: красочные клумбы и удобные скамейки, чистые дворы и обновленные пляжи. Эта работа продолжается.

Так, на прошлой неделе начались работы по расчистке водохранилища Великое, что в районе Юго-Запад.

Как рассказал заместитель председателя Смолевичского райисполкома Николай Парамонов, в перспективе здесь планируется создать еще одну зону отдыха и купания.

– На текущий год запланированы работы по расчистке водоема, обустройству волейбольной пляжной площадки, – отметил Николай Парамонов. – А в следующем году эти работы будут продолжены, чтобы смолевичане и гости нашего города официально смогли здесь отдыхать и купаться.

Радостно было наблюдать, как слаженно и умело расчищают береговую линию машинист эскаватора ОАО «ПМК-72» Александр Федоренко и машинист бульдозера Александр Будаговский. Несмотря на знойную летнюю жару, они стараются приложить все умения и мастерство, чтобы навести порядок на вверенной им территории.

После того, как работы будут полностью завершены, пляж у водохранилища Великое обещает стать одним из любимых мест отдыха горожан.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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