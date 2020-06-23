«Кожуру от яблок замораживаем для компотов». Антикризисный бюджет семьи, где пособие больше зарплаты

Источник материала: Tut.by

Диана и Артем живут в Борисове, в семье двое детей — 8 и 2 года. Доход семьи сейчас составляет 1500 рублей, при этом, «детские», которые получает Диана, — 800 рублей, а зарплата мужа — 700. Своими финансовыми лайфхаками семья поделилась в истории на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Мы напоминаем, что прием историй на конкурс завершен, а пока FINANCE.TUT.BY продолжит публиковать самые интересные рассказы. Голосование за лучшую историю начнется 1 июля, победитель станет известен 6 июля. Все уже вышедшие истории можно найти здесь .

«Бюджет с мужем раздельный, каждый месяц садимся «за стол переговоров»

— Все финансовые расходы и доходы я взяла на себя. Муж отвечает только за расходы на машину. Очень удобно когда один владеет всей информацией. Хотя у нас раздельный бюджет. В начале каждого месяца мы с мужем садимся за «стол переговоров» и решаем, как будем планировать, какие крупные покупки будем совершать. После я составляю так называемый план, — рассказывает Диана.



Фото автора конкурсной истории

Сразу прописываю доход, под ним статьи расходов от которых никуда не денешься: долги, коммуналка, продукты питания, машина. Когда были вычтены эти статьи из дохода остальные деньги распределяем как получится, ведь их остается не так много как хотелось бы.

В планировании бюджета мне помогает программа на мобильном приложении Manify. Очень проста в использовании.



Фото автора конкурсной истории

Решающее слово всегда за мной, ведь я всегда отслеживаю акции, скидки и больше владею информацией. За все время у нас не было разногласий.

«Вся зарплата мужа — это платеж по кредиту на квартиру»

Теперь подробнее по статьям расхода.

Самая большая это у нас КРЕДИТ ЗА КВАРТИРУ, счастливыми обладателями которой мы стали 3 месяца назад. То есть до покупки экономили т.к. собирали и сейчас приходиться экономить, так как приходится отдавать долги занятые у друзей и погашать кредит.

Плата за кредит и долги составляет 700 рублей. Здесь никак сэкономить не получиться…

Далее идут продукты питания. Разными способами за два года (как только появился второй ребенок) я вычислила, что в месяц на еду у нас уходит 250−300р. Как говорят не хочешь тратить деньги на медицину, не экономь на продуктах питания. Но… Все возможно. Мои секреты экономии — всегда покупаю акционные товары. Отслеживать акции мне помогает приложение Love Sales BY.



Фото автора конкурсной истории

Еще проще стало экономить когда в городе открыли такие магазины как Светофор и Доброном. Методом проб и ошибок нашли товары, которые покупаем только там (чай, крупы, колбасные изделия, подгузники, бытовую химию и некоторые другие).

Я отношусь к тому типу хозяек, которые из топора сварят кашу. Если не знаю, как это сделать… Гугл в помощь. Я в постоянном поиске экономных и вкусных рецептов. Недавно нашла очень хороший рецепт творога из кефира. За 1,30 выходит 200 гр творога и 500мл сыровотки (из нее можно испечь ну очень вкусные блинчики, оладьи).

Ни один продукт из холодильника не выбрасывается. Если приготовили много картофеля, на завтра можно сделать запеканку — и вкусно и разнообразно.

Кстати, провела небольшой эксперимент. Что будет выгоднее если купить курицу целиком (на акции) или в разборе. И к моему удивлению по раздельности покупать выгоднее на 50 копеек.



Фото автора конкурсной истории

Фарш и готовые котлеты мы не покупаем. Лучше купить грудку, кусочек свинины и сделать самим. Так выходит выгоднее.

Дабы не покупать вкусняшки к чаю, я пеку кексы, пироги сама.

Так как дома дети без фруктов не обойтись… Фрукты на рынке намного дешевле. Летом берем у знакомых бабушек подешевле. Соки не покупаем — варим компоты.

ЛАЙФХАК. Кожуру от яблок и сердцевинки можно замораживать, а когда их соберется много, сварить из них компот.

ЛАЙФХАК. Чтобы сделать котлеты более сытными, вместо хлеба добавьте в них овсяных хлопьев. Они получаются и вкуснее и сытнее.

Чтобы сэкономить еще больше, я каждое воскресенье составляю меню на неделю. Программа «Календарь рецептов» в помощь. Она так же составляет список необходимых продуктов. После оставления списка я смотрю, что дома есть и составляю свой список. В магазин иду только со списком, и на полный желудок — дабы избежать спонтанных покупок. Хлеб, молоко и фрукты покупаем по необходимости.

Так же помогают экономить сезонные заготовки: закатки салатов, заморозка овощей и ягод.

«Электрочайник забросили в кладовку, да здравствует советский — на газу»

Следующая статья расходов — МАШИНА… На топливо сразу откладываем 100 рублей и 100 рублей на ремонт… Машина уже не роскошь, а средство передвижения… Супруг ездит на работу. Но благо лето, удается немного сэкономить ведь… Да здравствует ЗОЖ. Велосипед в помощь. На ремонте тоже экономим. Муж занимается ей сам… З/п покупает на авторазборках. Часто покупает запчасть в сборе, забирает то что надо, а остальное продает… Я к нему не лезу… Не женское это дело в машине лазить.

Следующая статья — коммунальные расходы. Зимой было 100 рублей. Без отопления меньше на 40 рублей. Не поверите, но даже на коммуналке можно экономить. Чтобы экономить на электроэнергии во всей квартире у нас стоят энергосберегающие лампочки. Они очень экономят электричество. Электрочайник заброшен в кладовку, да здравствует старый советский на газу.

50 рублей на бытовую химию. Здесь важно правило: дорогое, не значит хорошее. Всю химию я покупаю в Светофоре или в Острове чистоты, опять же по акциям.

Так как в доме двое детей, не обойтись без трат и на них… Старший уже не такой «затратный», а вот с младшим все гораздо сложнее: памперсы, мяско, пюрешки, игрушки, развлечения.

На вещах для детей можно сэкономить, покупая в сэконд-хэнде (особенно малышам, они ведь быстро растут). Так же продавать маленькие детские вещи, если вы не собираетесь за следующим ребенком. Себе мы вещи покупаем редко. Стараемся покупать на рынке или в магазинах типа «Тюбитейка».

Наша покупка квартиры пришлась как раз на начало всей этой ситуации. Мы и до этого откладывали деньги на покупку, а теперь просто отдаем их сразу, поэтому сильно мы не изменили свой бюджет. Но из-за скачка цен, приходится менять меню… Рис за 2,5р… Это же ужас!

Каждый месяц мы стараемся отложить хотя бы 50 рублей на непредвиденные нужды: медицина, порванные туфли, поломка крана или разбитое оконное стекло (да-да двухлетки те еще шкодники). Да и когда у тебя есть подушка безопасности как-то легче спится.

Новая квартира = новая мебель. Но здесь как всегда выручают рассрочки. Поэтому покупка мебели у нас постепенная. Ремонт квартиры нам обошелся только покупкой материалов. Все остальное супруг делает сам. Медленно, но экономно.

В конце хочу поделиться своими лайфхаками и советами по экономии бюджета.

На продуктах питания можно экономить составив меню и список продуктов. В магазины ходите на полный желудок, так вы избежите спонтанных и ненужных покупок;

никогда не выбрасывайте излишки еды. Некоторые моно заморозить для следующего раза, а из других приготовить другое блюдо;

осваивайте экономные рецепты;

овощи и фрукты лучше покупать на рынке. Цены там в разы дешевле;

летом делайте сезонные заготовки. Это поможет не только сэкономить, но и покушать вкусной клубнички, вишенки зимой;

в некоторых магазинах есть отдел, где есть скидка 50%, не такие красивые, но такие же вкусные и прочее. Пирог или компот вполне можно приготовить из переспелого банана ил некрасивого яблока;

обязательно планируйте свои расходы. Это поможет вам избежать ненужных покупок;

продавайте ненужные вещи;

перед покупкой как продуктов, так и крупной техники просмотрите акции. Можно даже посмотреть на Куфаре. Иногда там продают совсем новые вещи за полцены (коляска, люстра, настольная лампа и прочее;

если вас спрашивают, что вам подарить на праздники, всегда заказывайте тот подарок который вам пригодится. Это сэкономит ваши деньги;

чтобы сэкономить на бензине/дизеле — купите велосипед. Кстати, для здоровья тоже полезно;

никогда не спешите с важными покупками;

если покупаете с рук — всегда торгуйтесь.