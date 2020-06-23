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Можно ли предупредить появление родинок на теле
Источник материала: Tut.by
Родинками, или невусами, называют скопление клеток кожи с большим количеством меланина, что и объясняет их цвет. Некоторые источники в сфере медицины воспринимают их как доброкачественные образования. «
В чем основные риски
Родинки сегодня вызывает серьезную настороженность у людей. В первую очередь по риску развития меланомы — одного из самых опасных и быстроразвивающихся видов рака. Кроме того, вызывает вопросы и факт их активного распространения — почему у одних их больше, а у других меньше. Естественно, многие переживают за свое здоровье и интересуются, как предупредить развитие родинок на теле.
Какие есть виды родинок
На теле человека может проявляться несколько разных видов родинок. Специалисты выделяют следующие:
Можно ли затормозить развитие родинок?
Конечно, на фоне частого упоминания рака кожи многие переживают за свои образования на теле. «Нет никаких мер, которые позволили бы остановить распространение родинок по телу. Единственный вариант — поменьше загорать, но и то не факт, что поможет. Объясняется это просто — родинки представляют собой генетически детерминированные образования, которые остановить как-то искусственно невозможно. Нет группы риска — страдать от активного распространения родинок по телу может кто угодно. Важно изучить историю своей семьи. Если у родителей есть много родинок, то и ребенок с большой долей вероятности их унаследует. Никакие светлокожие люди, рыжие и другие, не подвержены родинкам больше других», — говорит врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.
План защиты
Если на теле много родинок, говорит эксперт, и они появляются снова и снова, надо только наблюдать. Ну и, конечно, реже бывать на открытом солнце. «Обязательно не загорать под прямыми солнечными лучами, необходимо пользоваться средствами защиты с фильтром не менее 50. Особенно если речь идет про зону инсоляции, непривычную вам. То есть, например, в тех случаях, когда мы выезжаем на экватор. В зоне привычной своей мягкой инсоляции можно и не пользоваться такими средствами, так как витамина Д поступает и так мало.
Также необходимо выполнять стандартные требования неукоснительно — выходить на солнце только в утренние и вечерние часы, в период дневного солнцестояния, то есть с 11 до 15 часов, на открытом солнце лучше не пребывать вообще», — говорит врач-дерматолог.
Стоит понимать, что солнце чревато не только развитием родинок, но и фотостарением, отмечает специалист. Ведь от него начнут проступать пигментные пятна. Так что стоит уделить особое внимание себе, если есть риски активного развития родинок.
Удаление родинки
Если вдруг родинка вызывает подозрение, ее надо удалить. Обычно показаниями к устранению родинки являются озлокачествление ее, травма, например если на нее попало какое-то химическое вещество, слишком большие размеры и расположение на слишком заметном месте.
Сегодня для устранения невусов используют лазер, когда образование выжигается лучом. Еще один вариант устранения образования — криодеструкция, т.е. заморозка жидким азотом. Кроме того, используют электрокоагуляцию и радиоволны. В некоторых случаях могут предложить хирургическое вмешательство. Это зависит от глубины прорастания родинки и площади ее распространения.
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Родинками, или невусами, называют скопление клеток кожи с большим количеством меланина, что и объясняет их цвет. Некоторые источники в сфере медицины воспринимают...
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