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Беларусь привлечёт 100 миллионов евро на модернизацию высшего образования

23.06.2020 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный банк реконструкции и развития поддержит систему высшего образования Беларуси. На эти цели выделят свыше 250 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее соглашение будет подписано 23 июня в онлайн-формате.

Беларусь привлечёт 100 миллионов евро на модернизацию высшего образования

В рамках проекта планируется модернизировать и оснастить современным оборудованием 18 вузов. В ряде учреждений также будет проведен капитальный ремонт и реконструкция зданий. Кроме того, отечественные университеты и колледжи получат возможность принять более активное участие в международных программах и инициативах.

Беларусь привлечёт 100 миллионов евро на модернизацию высшего образования

Проект рассчитан на ближайшие пять лет. В это время примерно для 300 тысяч студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения.

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Новости Беларуси. Международный банк реконструкции и развития поддержит систему высшего образования Беларуси. На эти цели выделят свыше 250 миллионов рублей,...
 
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