РРБ-Банк сменил название

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новое полное наименование банка: закрытое акционерное общество «Банк роста и развития бизнеса».



Что известно про РРБ-Банк?

Банк был создан в 1994 году холдингом БелОМО. Кроме холдинга, акционерами банка стали Минскоблнефтепродукт (Белнефтехим), аэропорт «Минск-2», страховая компания «Бролли», холдинг «Лада ОМС». В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая корпорация «DEG» вошли в состав акционеров банка.

Банк ориентирован на кредитование реального сектора экономики, а также развивает и расширяет обслуживание социально-значимых программ. В настоящее время ЗАО «РРБ-Банк» предлагает для населения экспресс-кредиты без поручителей и залога, с минимальным пакетом документов, также финансирует предприятия малого и среднего бизнеса Беларуси.