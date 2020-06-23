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РРБ-Банк сменил название
Источник материала: Myfin
Новое полное наименование банка: закрытое акционерное общество «Банк роста и развития бизнеса».
Что известно про РРБ-Банк?
Банк был создан в 1994 году холдингом БелОМО. Кроме холдинга, акционерами банка стали Минскоблнефтепродукт (Белнефтехим), аэропорт «Минск-2», страховая компания «Бролли», холдинг «Лада ОМС». В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкая корпорация «DEG» вошли в состав акционеров банка.
Банк ориентирован на кредитование реального сектора экономики, а также развивает и расширяет обслуживание социально-значимых программ. В настоящее время ЗАО «РРБ-Банк» предлагает для населения экспресс-кредиты без поручителей и залога, с минимальным пакетом документов, также финансирует предприятия малого и среднего бизнеса Беларуси.
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РРБ-Банк на собрании акционеров принял решение о смене названия. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
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