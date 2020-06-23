И через десятилетия не меркнет народная память о тех, кто отдал жизнь за независимость Родины.

Накануне  Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который  в нашей стране отмечается 22 июня, представители Смолевичского районного исполнительного комитета и районных общественных организаций, ветераны и молодежь Смолевиччины  в знак  уважения и признательности возложили цветы к памятнику погибшим воинам и партизанам на главной площади города Смолевичи и почтили  память жертв фашизма минутой молчания (на снимках).

 Фото Натальи ВЕРБИЦКОЙ.

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В СМОЛЕВИЧАХ

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