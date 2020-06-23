ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В СМОЛЕВИЧАХ

И через десятилетия не меркнет народная память о тех, кто отдал жизнь за независимость Родины.

Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который в нашей стране отмечается 22 июня, представители Смолевичского районного исполнительного комитета и районных общественных организаций, ветераны и молодежь Смолевиччины в знак уважения и признательности возложили цветы к памятнику погибшим воинам и партизанам на главной площади города Смолевичи и почтили память жертв фашизма минутой молчания (на снимках).

Фото Натальи ВЕРБИЦКОЙ.



