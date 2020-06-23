Как выглядит самый модный купальник лета 2020? Посмотрите

Источник материала: ОНТ

В соцсетях популярные модели начали массово и активно публиковать снимки, где они запечатлены в модных купальниках с прозрачными вставками. На данный тренд обратило внимание издание Daily Star.

Здесь имеются в виду бикини с треугольными чашками, а также силиконовыми бретельками. Данный тренд поддержали такие модели, как Хлои Саксон, Келси Джин Смиби, Монифа Дженсен.





фото: FashionNova

Данные модели купальников представлены в таких марках, как PrettyLittleThing, Missguided, OhPolly и Fashion Nova. Известно, что подобные бикини стали появляться в ассортименте крупных ритейлеров.

К слову, многие пользователи Сети подвергли критике тренд на данную модель купальника из-за её непрактичности. Ведь он может легко порваться во время плавания в море или океане. Некоторые же посчитали, что появляться в бикини с прозрачными элементами стыдно там, где есть дети.

фото главное: classpic.ru





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