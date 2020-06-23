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Удивительное рядом. В Беловежской пуще нашли необычный гриб в форме сердца
23.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Необычную находку обнаружили на территории Национального парка «Беловежская пуща». Гриб в форме сердца вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад. Мимо такой красоты научные сотрудники не смогли пройти.
– Гриб был весь мокрый, ярко-розового цвета, а его зернистая структура напоминала икру. Специалисты Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси определили его как миксомицет, относящийся к роду Tubifera, –
К слову, гриб находился в стадии плазмодии: это когда миксомицет не образует спор, и определить видовое название организма пока невозможно.
Интересно
Класс Миксомицеты, или Слизевики насчитывает более 800 видов организмов. Чаще всего они встречаются на мертвой древесине или других растительных остатках.
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Необычную находку обнаружили на территории Национального парка «Беловежская пуща». Гриб в форме сердца вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад....
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