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Удивительное рядом. В Беловежской пуще нашли необычный гриб в форме сердца

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Удивительное рядом. В Беловежской пуще нашли необычный гриб в форме сердца

Необычную находку обнаружили на территории Национального парка «Беловежская пуща». Гриб в форме сердца вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад. Мимо такой красоты научные сотрудники не смогли пройти.

Удивительное рядом. В Беловежской пуще нашли необычный гриб в форме сердца

– Гриб был весь мокрый, ярко-розового цвета, а его зернистая структура напоминала икру. Специалисты Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси определили его как миксомицет, относящийся к роду Tubifera, – сообщили в научном отделе Нацпарка.

К слову, гриб находился в стадии плазмодии: это когда миксомицет не образует спор, и определить видовое название организма пока невозможно.

Интересно

Класс Миксомицеты, или Слизевики насчитывает более 800 видов организмов. Чаще всего они встречаются на мертвой древесине или других растительных остатках.

https://grodnonews.by

 
 
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Необычную находку обнаружили на территории Национального парка «Беловежская пуща». Гриб в форме сердца вырос на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад....
 
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