В суде Смолевичского района рассмотрено очередное уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.

На этот раз виновным в совершении сразу двух преступлений: незаконные без цели сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК), незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере

(ч. 3 ст. 328 УК), признан молодой человек, 1998 года рождения.

Так, в судебном заседании установлено, что А., будучи в состоянии вызванном потреблением психотропных веществ, незаконно без цели сбыта с использованием мобильного телефона «Сяоми» приобрел у неустановленного лица не используемое в медицинских целях особо опасное психотропное вещество – альфа-РVP, массой не менее 0,53 г, которое незаконно без цели сбыта перевез посредством автомашины до одного из остановочных пунктов на территории Смолевичского района, где незаконно без цели сбыта хранил его при себе до задержания сотрудниками ОВД.

Он же, действуя из корыстных побуждений, будучи в состоянии вызванном потреблением психотропных веществ, незаконно с целью сбыта приобрел у неустановленного лица с использованием мобильного телефона «Сяоми» особо опасное психотропное вещество – альфа-РVP, не используемое в медицинских целях, массой не менее 9,86 г, в крупном размере, которое незаконно с целью сбыта перевез посредством автомашины до одного из остановочных пунктов на территории Смолевичского района, где незаконно с целью сбыта хранил его при себе до задержания сотрудниками ОВД.

В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме и показал, что посредством мобильного приложения, установленного на мобильном телефоне «Сяоми», ему поступило письменное предложение поработать «закладчиком» наркотиков от неизвестного ему ранее контакта. В поисках дополнительного заработка согласился на данное предложение. В ходе переписки он получал инструкции своих действий, дважды по полученным координатам он находил тайники, где находились свертки с уже расфасованным наркотиком, из которых он часть предварительно отсыпал для личного потребления, а остальную часть раскладывал по другим местам, фотографии с координатами тайников он посредством мобильного приложения направлял все тому же неизвестному контакту. Отсыпанный для личного потребления наркотик периодически употреблял и хранил его при себе. В начале января ему переданы координаты места нахождения еще 10 грамм наркотика, которые он должен был расфасовать и сделать закладки, после чего, найдя закладку с указанным веществом возле одной из деревень вблизи города Минска, забрал ее с собой и направился в город Минск, где, встретившись со своими знакомыми на машине одного из них направились в город Смолевичи, а по дороге они были задержаны сотрудниками милиции. В ходе обысков у него изъяты находившиеся при нем наркотики, предназначенные как для личного потребления, так и для сбыта.

Для реализации своих преступных действий по расфасовке психотропного веществау молодого человека имелись заранее приготовленные им предметы, такие как электронные весы, множество фасовочных пакетов, которые находились при нем в момент задержания, и были изъяты сотрудниками ОВД.

Следует отметить, что А., несмотря на выбранный им способ подработки «закладчиком», имел постоянное место работы, по которому характеризовался положительно, ранее к уголовной ответственности обвиняемыйне привлекался.

Приговором суда А. с учетом принципа индивидуализации наказания за каждое преступление в отдельности, а также по повторности преступлений окончательно назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в условиях усиленного режима, а поскольку обвиняемым преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 328 УК, совершено из корыстных побуждений, судом также в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 базовых величин, что составило 2 700 рублей.

Поскольку обвиняемый для совершения преступления использовал, принадлежащий ему мобильный телефон «Сяоми»,телефон конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

Артышук В.В., помощник прокурора Смолевичского района, юрист 2 класса