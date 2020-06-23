Раскрыты новые подробности о кроссовере Opel Mokka второго поколения

Источник материала: Tut.by

Компания Opel продолжает подогревать интерес к новому поколению «паркетника» Mokka , подготовив новую порцию фотографий и прочих «завлекалочек». Впрочем, на новых снимках Mokka все еще укатана в плотный камуфляж.





В коротком видео руководитель Opel Майкл Лошеллер демонстрирует первые детали новой Mokka. В частности, это новый стилистический элемент в оформлении передка машины, который в компании называют Vizor. Он гармонично объединяет в единое целое решетку радиатора, светодиодные фары (за доплату предложат матричную оптику) и фирменную эмблему. Характерное оформление передней части получат все будущие модели Opel. Также господин Лошеллер поделился первыми впечатлениями об автомобиле.





«Вот уже три года я вношу свой вклад в развитие бренда Opel. В течение этого времени наша команда с огромным энтузиазмом работала над новым Mokka. Можно сказать, что с новым поколением Mokka мы открыли Opel заново. Я с нетерпением жду тот день, когда наша новинка появится на улицах», — сказал Лошеллер.





Новый кроссовер построен на базе универсальной платформы CMP (на ней созданы и французские «паркетники» Peugeot 2008 и DS3 Crossback), благодаря использованию которой на автомобиль можно устанавливать не только двигатели внутреннего сгорания, но и полностью электрический силовой агрегат. Производство новой Mokka начнется в конце текущего года, в продажу кроссовер поступит в 2021 году.