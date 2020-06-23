Согласно статье 46 Трудового кодекса Республики Беларусь расторжение трудового договора по инициативе нанимателя производится после предварительного, но не позднее чем за две недели уведомления соответствующего профсоюза. В случаях, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя может производиться только с предварительного согласия соответствующего профсоюза.
Наниматель обязан уведомить профсоюз в письменной форме. Учитывая, что сроки уведомления относятся к процессуальным, их соблюдение имеет принципиальное значение.
До издания приказа наниматель не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты увольнения направляет письменное уведомление в соответствующий профсоюз с указанием основания, по которому он намеревается расторгнуть трудовой договор с конкретным работником. Уведомление подписывается уполномоченным на прием и увольнение работников должностным лицом организации.
Направленное нанимателем уведомление рассматривается на заседании профсоюзного органа в установленном профсоюзом порядке и принимается к сведению при отсутствии возражений или предложений по защите увольняемого работника, которые также могут обсуждаться и выноситься на голосование. При этом направление уведомления в соответствии с частью первой ст. 46 ТК не предполагает, как следствие, выражения согласия или несогласия профсоюза.
Неуведомление или несоблюдение срока уведомления профсоюза не влечет восстановления работника на прежнем месте работы. Однако, согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О применении судами законодательства о труде» последствием такого нарушения трудового законодательства при обращении работника в комиссию по трудовым спорам или суд является изменение даты его увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по истечении установленного законодательством двухнедельного срока уведомления. За период, на который продлен трудовой договор в связи с изменением даты увольнения, работнику выплачивается средний заработок по правилам, установленным ст. 244 Трудового кодекса.
Так судом Смолевичского района рассмотрено гражданское дело по иску М. к «И» с иском о восстановлении на работе в связи с нарушением трудового законодательства. Представители ответчика исковые требования не признали. При рассмотрения дела в результате анализа представленных сторонами доказательств суд пришел в выводу о том, что нарушений законодательства, влекущих восстановление истца на работе, не имеется. Однако в судебном заседании установлено, что ответчиком не соблюден двухнедельный срок уведомления профсоюза об увольнении работника по инициативе нанимателя. Решением суда изменена дата увольнения работника, а также с ответчика в пользу истца взыскан средний заработок, моральный вред и понесенные судебные расходы. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу ответчика без удовлетворения.
Д.А. Винниченко, старший помощник прокурора Смолевичского района, юрист 1 класса.