Согласно статье 46 Трудового кодекса Республики Беларусь расторжение трудового договора по инициативе нанимателя производится после предварительного, но не позднее чем за две недели уведомления соответствующего профсоюза. В случаях, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя может производиться только с предварительного согласия соответствующего профсоюза.

Наниматель обязан уведомить профсоюз в письменной форме. Учитывая, что сроки уве­домления относятся к процессуальным, их со­блюдение имеет принципиальное значение.

До издания приказа наниматель не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты уволь­нения направляет письменное уведомление в соответствующий профсоюз с указанием осно­вания, по которому он намеревается расторг­нуть трудовой договор с конкретным работни­ком. Уведомление подписывается уполномочен­ным на прием и увольнение работников должно­стным лицом организации.

Направленное нанимателем уведомление рассматривается на заседании профсоюзного органа в установленном профсоюзом порядке и принимается к сведению при отсутствии возра­жений или предложений по защите увольняемо­го работника, которые также могут обсуждаться и выноситься на голосование. При этом направление уведомления в соот­ветствии с частью первой ст. 46 ТК не предпо­лагает, как следствие, выражения согласия или несогласия профсоюза.

Неуведомление или несоблюдение срока уве­домления профсоюза не влечет восстановления работника на прежнем месте работы. Однако, согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О применении судами законодательства о тру­де» последст­вием такого нарушения трудового законодатель­ства при обращении работника в комиссию по трудовым спорам или суд является изменение даты его увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по истечении установленного законодательством двухнедель­ного срока уведомления. За период, на который продлен трудовой до­говор в связи с изменением даты увольнения, работнику выплачивается средний заработок по правилам, установленным ст. 244 Трудового кодекса.

Так судом Смолевичского района рассмотрено гражданское дело по иску М. к «И» с иском о восстановлении на работе в связи с нарушением трудового законодательства. Представители ответчика исковые требования не признали. При рассмотрения дела в результате анализа представленных сторонами доказательств суд пришел в выводу о том, что нарушений законодательства, влекущих восстановление истца на работе, не имеется. Однако в судебном заседании установлено, что ответчиком не соблюден двухнедельный срок уведомления профсоюза об увольнении работника по инициативе нанимателя. Решением суда изменена дата увольнения работника, а также с ответчика в пользу истца взыскан средний заработок, моральный вред и понесенные судебные расходы. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу ответчика без удовлетворения.

Д.А. Винниченко, старший помощник прокурора Смолевичского района, юрист 1 класса.