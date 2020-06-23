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На прием в госконтроль

23.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На прием в госконтроль

26 июня с 11.00 до 13.00 первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич Герасимов проведет прием граждан и прямую линию по телефону 2-13-24 с жителями Вороновского района.

Во время прямой линии вы можете сообщить о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета госконтроля. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Предварительная запись на прием в рабочие дни по телефону 2-17-24.

 
 
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26 июня с 11.00 до 13.00 первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Николаевич Герасимов проведет прием граждан и...
 
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