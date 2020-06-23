Подарки и поздравления — к празднику

В канун профессионального праздника Смолевичский районный Совет ветеранов поздравил медиков, вручив им продуктовые наборы и благодарственные письма как героям, которые всегда и особенно сейчас стоят на страже людского здоровья.

Поздравляя медиков УЗ «Смолевичская ЦРБ», председатель Совета ветеранов Анна Чечеткина передала им поздравления руководителей предприятий Юрия Тумахи (ООО «Дорэлектромаш»), Павла Жуковского (ООО «МСК инвест»), Александра Конопляникова (ООО «СмолМебель»), которые с удовольствием приняли участие в акции «Мы рядом» и оказали спонсорскую помощь в приобретении подарков.

— Сохраняйте свое здоровье и возвращайтесь в белых халатах в свои кабинеты, чтобы с улыбкой на лице работать, сохраняя наше здоровье, — отметила Анна Ивановна.

К поздравлениям присоединились члены президиума Совета ветеранов Юрий Саперов и Владимир Лютко.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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