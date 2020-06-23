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Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

23.06.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня на вопросы жителей Светлогорского района будет отвечать начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Жанна Тищенко.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский встретится с работниками жлобинского металлургического завода.

Светлогорск, Пинск и Жлобин. Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти.

Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.

Люди в материале: Жанна Тищенко, Ольга Чуприс, Валерий Бельский

 
 
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24...
 
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