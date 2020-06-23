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Муж Полины Гагариной подтвердил развод с певицей

23.06.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муж Полины Гагариной подтвердил развод с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что разводится с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как уточнил Исхаков, с Гагариной они разошлись мирно, больше они не живут вместе.

Напомним, что о разводе Гагариной и Исхакова стало известно в конце мая. Сообщалось, что пара не живет вместе уже несколько месяцев. Позже друзья певицы назвали причину расставания, отметив, что это произошло из-за большой разницы в доходах и чрезмерного контроля со стороны Исхакова.

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Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что разводится с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Как уточнил...
 
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