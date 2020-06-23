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Муж Полины Гагариной подтвердил развод с певицей
Источник материала: ОНТ
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что разводится с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. Об этом он
Как уточнил Исхаков, с Гагариной они разошлись мирно, больше они не живут вместе.
Напомним, что о разводе Гагариной и Исхакова стало известно в конце мая. Сообщалось, что пара не живет вместе уже несколько месяцев. Позже друзья певицы
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Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что разводится с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Как уточнил...
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