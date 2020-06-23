«Rafale не решит проблемы». В США рассказали, почему Индии стоит покупать самолеты из России

Источник материала: Tut.by

Ряд индийских чиновников считает, что наличие в ВВС Индии французского истребителя Dassault Rafale гарантирует стране благоприятный исход любого будущего конфликта, будь то противостояние с Пакистаном или с Китаем. Однако пока рано считать их удачным решением для противостояния Китаю. Об этом пишет Military Watch.



Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Rafale — самолет поколения 4+, французская авионика, установленная на этих истребителях, считается одной из лучших в мире. Индийские ВВС планируют получить 36 таких машин уже к 2025 году. Тем не менее, утверждает издание, несмотря на сильные стороны «Рафалей», считать их удачным решением для противостояния Китаю несколько преждевременно.

Прежде всего, для Индии французские истребители обошлись в немыслимые деньги. Контракт на 7,8 миллиарда евро (8,721 миллиарда долларов) всего за 36 самолетов вызвал громкие обвинения в коррупции в индийском правительстве и привел к тому, что «индийские» Rafale стали самыми дорогими самолетами мира, по 242 миллиона долларов за штуку.

Причиной дороговизны могла стать низкая эффективность французского авиастроения, не позволяющая снизить цену за счет массового производства. Rafale получились дороже чем F-35A пятого поколения или современные версии американских F-15QA, не говоря уже о российских истребителях ОКБ Сухого.

При этом в сравнении с последними моделями китайских самолетов J-10C, J-16 и J-20 «золотой» Rafale не выглядит настолько превосходящим по возможностям, чтобы оправдать затраты. Поэтому в случае конфликта можно ожидать, что Китаю окажется значительно проще наращивать мощь и восполнять потери — а Индии это будет просто не по карману.

В то же время характеристики J-20 и J-16 сравнимы с французским самолетом и даже в чем-то его превосходят (так, J-16 на 40% быстрее «Рафаля» и имеет потолок в 20 км против 15 у конкурента).

Двигатели М88, стоящие на Rafale, по тяге уступают китайским почти вдвое, а радары, хоть и имеют АФАР, по размеру меньше, чем у «китайца», и дают меньшую ситуационную осведомленность.

Возможности ракет «воздух-воздух» сопоставимы. Единственным преимуществом «Рафаля», заявляет Military Watch, можно назвать меньшую радиолокационную заметность.

С учетом того, что оборонный бюджет Индии составляет треть от китайского, ставка на сверхдорогие французские истребители вряд ли сыграет. Более приемлемым вариантом, считает издание, было бы сосредоточиться на строительстве собственного флота истребителей с российской помощью. Либо закупить опять-таки российские Су-57Э или МиГ-35, либо модернизировать имеющиеся Су-30МКИ до более современной версии с использованием радара с АФАР, двигателей АЛ-41 и систем РЭБ.