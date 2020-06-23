|
Пожар в Дзержинске: спасатели вынесли тела двух мужчин
Источник материала: ОНТ
Спасатели МЧС вынесли из пожара тела двоих мужчин, об этом
В понедельник 22 июня вечером работники МЧС получили сообщение о пожаре частного дома в Дзержинске. Прибывшие на место спасатели увидели дым, идущий из-под крыши деревянного неиспользуемого дома, внутри здания было плотное задымление.
Работники МЧС нашли в доме двоих мужчин, которых вынесли наружу. Сотрудники «скорой» констатировали их смерть.
Пожар повредил чердак, закоптил стены и имущество во всем доме. Причина пожара пока не известна.
По предварительным данным, погибшие мужчины своевольно проникли в дом.
Фото Минского областного управления МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели МЧС вынесли из пожара тела двоих мужчин, об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС. В понедельник 22 июня вечером работники МЧС получили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)