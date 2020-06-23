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Пожар в Дзержинске: спасатели вынесли тела двух мужчин

23.06.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Дзержинске: спасатели вынесли тела двух мужчин

Спасатели МЧС вынесли из пожара тела двоих мужчин, об этом сообщили  в Минском областном управлении МЧС.

В понедельник 22 июня вечером работники МЧС получили сообщение о пожаре частного дома в Дзержинске. Прибывшие на место спасатели увидели дым, идущий из-под крыши деревянного неиспользуемого дома, внутри здания было плотное задымление. 

Работники МЧС нашли в доме двоих мужчин, которых вынесли наружу. Сотрудники «скорой» констатировали их смерть.

Пожар повредил чердак, закоптил стены и имущество во всем доме. Причина пожара пока не известна.

По предварительным данным, погибшие мужчины своевольно проникли в дом.

 

Фото Минского областного управления МЧС

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Спасатели МЧС вынесли из пожара тела двоих мужчин, об этом сообщили  в Минском областном управлении МЧС. В понедельник 22 июня вечером работники МЧС получили...
 
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