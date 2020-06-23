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Три автомобиля столкнулись на МКАД
Источник материала: Tut.by
Три легковушки столкнулись утром 23 июня на МКАД. Об этом
По информации инспекторов, 48-летняя женщина ехала на Mazda со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Машиностроителей в первой полосе. При перестроении во вторую полосу она не уступила дорогу Renault и столкнулась с ним. От удара последний отбросило в третью полосу, где он врезался в Lada. В итоге Renault влетел в правый отбойник, а Lada — в левый.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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