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Три автомобиля столкнулись на МКАД

23.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три легковушки столкнулись утром 23 июня на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, 48-летняя женщина ехала на Mazda со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Машиностроителей в первой полосе. При перестроении во вторую полосу она не уступила дорогу Renault и столкнулась с ним. От удара последний отбросило в третью полосу, где он врезался в Lada. В итоге Renault влетел в правый отбойник, а Lada — в левый.


В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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