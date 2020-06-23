Совмин одобрил проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг в России и Украине

Источник материала: Вороновская газета





Совет Министров одобрил проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг в России и Украине в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина №355 от 19 июня 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В числе одобренных — проекты договоров правительства Беларуси с обществами с ограниченной ответственностью «А-лизинг», «Транспортная лизинговая компания», «Тяжпромлизинг», «Челябинская индустриальная лизинговая компания» о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Совмин также одобрил проект договора с ООО «Альфа-Лизинг Украина» о предоставлении белорусских товаров в лизинг в Украине. Кроме того, согласно постановлению одобрен проект договора с Banca de Finante si Comert SA об условиях выдачи кредитов для приобретения в Молдове товаров, произведенных в Беларуси.

Банком-агентом по выполнению условий договоров с ООО «А-лизинг» и ООО «Альфа-Лизинг Украина» определен Белвнешэкономбанк, с ООО «Транспортная лизинговая компания» — БПС-Сбербанк, с ООО «Тяжпромлизинг» и ООО «Челябинская индустриальная лизинговая компания» — Банк ВТБ (Беларусь), с Banca de Finante si Comert SA — Беларусбанк.

Министерства промышленности и финансов уполномочены на проведение переговоров по проектам договоров с внесением при необходимости изменений, не имеющих принципиального характера, а также на подписание договоров при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.

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