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Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси — 60 евро
23.06.2020 11:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство Литвы в понедельник решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы.
Сбор будет взиматься со скидкой в 50%, пишет
Согласно принятому в 2011 году решению, такой сбор вообще не взимался. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает скидку в 50% для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным решением, так как беларусы такую скидку к гражданам Литвы применяют.
Согласно новому порядку, с июля национальная литовская виза гражданам Беларуси обойдется в 60 евро.
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Правительство Литвы в понедельник решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы.
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