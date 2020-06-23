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На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины

23.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины

Мужчину 1976 года рождения опознал сосед. Таким образом, жертвами происшествия стали пять человек.

ЧП произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушенными оказались несколько этажей, повреждены 40 квартир. Пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь.

На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины

Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются уже третьи сутки. Специалисты продолжают разбирать завалы. Основная версия произошедшего – взрыв газа.

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Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего,...
 
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