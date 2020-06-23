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На месте взрыва в Киеве обнаружили тело мужчины
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в минувшие выходные в одном из многоэтажных домов украинской столицы. В результате инцидента разрушенными оказались несколько этажей, повреждены 40 квартир. Пятерым жильцам понадобилась медицинская помощь.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются уже третьи сутки. Специалисты продолжают разбирать завалы. Основная версия произошедшего – взрыв газа.
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Новости Украины. Новые подробности чрезвычайного происшествия в Киеве. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего,...
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