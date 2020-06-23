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США могут развернуть в Польше эскадрилью истребителей. Что это за самолеты
Источник материала: Tut.by
Если Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда смогут договориться, то из Германии в Польшу перебросят эскадрилью американских истребителей F-16. Издание defense24.pl
В ходе предстоящего визита Анджея Дуды в США президенты будут вести переговоры в том числе об усилении американского военного присутствия в Польше за счет Германии. Эти шаги предполагают, в частности, перевод из ФРГ эскадрильи самолетов, специализирующихся на подавлении противовоздушной обороны, а также командование недавно восстановленного 5-го армейского корпуса США.
Сейчас в Германии дислоцируется 480-я истребительная эскадрилья на авиабазе «Шпангдалем» под Триром. Подразделение называется Wild Weasels («Дикие ласки») и насчитывает около 28−30 истребителей четвертого поколения F-16. Оно предназначено, чтобы прорывать ПВО потенциального противника. Так, самолеты несут продвинутые противорадиолокационные ракеты HARM/HCSM, а пилоты обучены соответствующей тактике. Вместе с тем истребители эскадрильи не имеют возможности нести ядерное оружие (в отличие от двух подразделений F-16, базирующихся в Италии)
В Польше также имеются свои F-16, однако такими возможностями они не обладают (вероятность приобретения противорадиолокационных боеприпасов только обсуждается). Считается, что при полетах над Польшей американские истребители смогут собирать информацию о российской ПВО (так как радары РЛС России накрывают и часть польской территории).
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Сейчас это подразделение базируется в Германии.
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