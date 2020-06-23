Профессору фтизиатрии Илье Гельбергу вручили медаль «За трудовые заслуги»

Источник материала: ОНТ

Когда наградой за 70 лет, отданные медицине, становится медаль от Главы государства. В канун профессионального праздника, по указу Президента, врачу из Гродно вручили медаль «За трудовые заслуги».

Профессору фтизиатрии Илье Гельбергу – 90. Автор сотен научных работ и патентов до сих пор в строю – лечит и преподает. Медаль вручили прямо на рабочем месте в медуниверситете. Илья Гельберг для медицины региона – легенда. Начинал работать еще при Сталине, боролся с распространением туберкулеза и вывел фтизиатрию на уровень, который сегодня признан во всем мире.

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