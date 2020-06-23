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Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису

23.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису

Александра Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису.

В стартовом матче лидер турнира уверенно обыграла Екатерину Тихонко в двух сетах – 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут. Сегодня Александра Саснович, посеянная под первым номером, встретится с Вероникой Приц. У мужчин первый номер посева россиянин Аслан Карацев выиграл у Хактана Гараева – 6:1, 7:5. Турнир завершится в субботу.

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Александра Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису. В стартовом матче лидер турнира уверенно обыграла Екатерину Тихонко в...
 
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