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Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису
Источник материала: ОНТ
Александра Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису.
В стартовом матче лидер турнира уверенно обыграла Екатерину Тихонко в двух сетах – 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 56 минут. Сегодня Александра Саснович, посеянная под первым номером, встретится с Вероникой Приц. У мужчин первый номер посева россиянин Аслан Карацев выиграл у Хактана Гараева – 6:1, 7:5. Турнир завершится в субботу.
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Александра Саснович сыграет в четвертьфинале открытого чемпионата Беларуси по теннису. В стартовом матче лидер турнира уверенно обыграла Екатерину Тихонко в...
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